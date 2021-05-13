OutWiker - Программа для хранения заметок
- Описание
- Скачать программу
- Скриншоты
- Основные возможности
- Часто задаваемые вопросы (ЧаВо)
- Исходники программы
- История версий
Описание
Текущая версия OutWiker: 3.0.0
OutWiker - это бесплатная кроссплатформенная программа для хранения заметок в виде дерева. Такие программы называют outliner-ами, персональными вики-системами или древовидными редакторами. Основное отличие OutWiker от других подобных программ заключается в том, что OutWiker хранит дерево заметок в виде обычных директорий на диске, а не в одном файле. Также к заметкам может быть прикреплено любое количество файлов. Про остальные особенности программы вы можете прочитать в разделе Основные возможности.
OutWiker может содержать страницы разного типа: HTML-страницы, страницы с использованием викинотации (самый функциональный тип страниц), простые текстовые страницы, а также с помощью плагина Markdown можно добавить еще один тип страниц - страниц в формате Markdown.
Особая благодарность разработчикам сайтов famfamfam.com, yusukekamiyamane.com и fatcow.com за бесплатные иконки, которые используются в OutWiker'е.
Программа OutWiker распространяется с исходными текстами под лицензией GPL 3.
Автор не несет ответственность за последствия использования программы.
Скачать программу
Версия для Windows
outwiker_3.0.0_win.exe (инсталлятор, 35 МБ).
outwiker_3.0.0_win.7z (архив 7z, 25 МБ).
outwiker_3.0.0_win.zip (архив zip, 43 МБ).
Версия под Windows со всеми плагинами
outwiker_3.0.0_win_all_plugins.zip (архив zip, 53 МБ).
outwiker_3.0.0_win_all_plugins.7z (архив 7z, 31 МБ).
Для пользователей Linux создан snap-пакет, который можно установить, выполнив следующие команды:
sudo snap connect outwiker:cups-control
sudo snap connect outwiker:removable-media
Для установки и запуска OutWiker из flatpak:
flatpak run net.jenyay.Outwiker
Скриншоты
Основные возможности
- База заметок хранится в виде директорий на диске, а не в одном файле.
- К заметкам можно прикреплять любые файлы. Прикрепленные таким образом картинки можно показывать на странице.
- С помощью плагинов можно добавлять новые возможности.
- Можно проверять орфографию одновременно для нескольких языках.
- Страницы могут быть разных типов. В данный момент поддерживаются текстовые страницы, страницы в формате HTML и вики-страницы. С помощью плагина Markdown можно писать заметки с использованием языка Markdown.
- На странице редактирования заметки работает раскраска синтаксиса HTML и викинотации.
- Страницы можно помечать тегами (метками).
- Можно устанавливать закладки на страницы.
- Можно менять внешний вид страниц с помощью стилей CSS.
- Каждой странице можно присвоить иконку из набора встроенных картинок или из внешнего файла.
- Можно создавать ссылки между страницами.
- Есть поиск текста в заметках и поиск по тегам.
- Дерево заметок можно открывать в режиме "только для чтения".
- Есть возможность работать сразу с группой меток.
- Можно вставлять формулы в формате TeX (с помощью плагина TeXEquation).
- Есть возможность раскраски исходных текстов программ на различных языках программирования (с помощью плагина Source).
- Программа может работать в портабельном режиме, т.е. может хранить все настройки рядом с запускаемым файлом (для этого рядом с запускаемым файлом нужно создать файл outwiker.ini).
- Программа работает под Windows и Linux.
- Программа распространяется с открытыми исходниками (страница на github)
Часто задаваемые вопросы (ЧаВо)
Как сделать так, чтобы программа хранила настройки в папке с запускаемым файлом?
Скопируйте файл outwiker.ini из папки .outwiker внутри папки профиля пользователя (под Windows 7 / 10 - в папку с программой.
Как устанавливать плагины
Если вы используете OutWiker в портабельном режиме (файл outwiker.ini расположен в той же папке, что и запускаемый файл outwiker.exe), каждый архив с плагином нужно распаковывать в папку plugins рядом с запускаемым файлом.
Если вы не используете портабельный режим, то проще всего добраться до папки с плагинами, выбрав пункт меню "Справка - Открыть папку с плагинами".
Под Windows 7 / 10 это будет:
Под Linux папка с плагинами будет располагаться по следующему пути (в случае установки OutWiker из snap):
или (в случае установки OutWiker из flatpak):
Обратите внимание, что каждый плагин - это папка с файлами, именно эту папку и нужно копировать в plugins. В окне настроек (Правка - Параметры... - Расширения) вы можете отключать плагины без удаления их из папки plugins.
Исходники программы
Исходники программы открыты и распространяются под лицензией GPL 3 и расположены на github.
Чтобы получить последнюю версию исходников, выполните команду
git clone https://github.com/Jenyay/outwiker
Если вы хотите получить исходники последней стабильной версии, то для этого надо переключиться на ветку stable:
git clone https://github.com/Jenyay/outwiker
cd outwiker
git checkout stable
Для запуска OutWiker из исходников выплните следующие команды:
python -m pip install --user pipenv
pipenv shell
pipenv update -d
fab run
История изменений
3.0.0 (13.05.2021)
- Теперь в именах заметок можно использовать любые символы.
- Переделаны панели инструментов.
- Новый интерфейс выбора значков заметок.
- Новый интерфейс всплывающего окна при клике на тег.
- Новый интерфейс при выборе корня дерева заметок.
- Новый интерфейс для отображения страниц неизвестного типа.
- Добавлена возможность выбора положения новой заметки в списке заметок.
- Добавлена настройка для шаблона имени новых страниц.
- Улучшен диалог с вопросом о перезаписи прикрепленных файлов.
- Другие улучшения в интерфейсе.
- Новые викикоманды для раскраски текста и применения пользовательских стилей.
- Добавлена возможность вставки комментариев в викинотации.
- Добавлено слежение за прикрепленными файлами для текущей страницы.
- В файлы стилей страниц добавлена новая переменная $title.
- Добавлен новый стиль страниц "rifle_green_and_red".
- Добавлена немецкая локализация.
- Изменение формата хранения некоторых настроек страниц в дереве заметок.
- Изменен способ хранения стандартных значков в заметках.
- Переделан инсталлятор программы.
- Изменен формат плагинов.
- Переход на Python 3.x и wxPython 4.1.
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