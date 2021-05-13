OutWiker - Программа для хранения заметок

English version

Описание

Текущая версия OutWiker: 3.0.0

OutWiker - это бесплатная кроссплатформенная программа для хранения заметок в виде дерева. Такие программы называют outliner-ами, персональными вики-системами или древовидными редакторами. Основное отличие OutWiker от других подобных программ заключается в том, что OutWiker хранит дерево заметок в виде обычных директорий на диске, а не в одном файле. Также к заметкам может быть прикреплено любое количество файлов. Про остальные особенности программы вы можете прочитать в разделе Основные возможности.

OutWiker может содержать страницы разного типа: HTML-страницы, страницы с использованием викинотации (самый функциональный тип страниц), простые текстовые страницы, а также с помощью плагина Markdown можно добавить еще один тип страниц - страниц в формате Markdown.

Особая благодарность разработчикам сайтов famfamfam.com, yusukekamiyamane.com и fatcow.com за бесплатные иконки, которые используются в OutWiker'е.

Программа OutWiker распространяется с исходными текстами под лицензией GPL 3.

Автор не несет ответственность за последствия использования программы.

Скачать программу

Версия для Windows
outwiker_3.0.0_win.exe (инсталлятор, 35 МБ).
outwiker_3.0.0_win.7z (архив 7z, 25 МБ).
outwiker_3.0.0_win.zip (архив zip, 43 МБ).

Версия под Windows со всеми плагинами
outwiker_3.0.0_win_all_plugins.zip (архив zip, 53 МБ).
outwiker_3.0.0_win_all_plugins.7z (архив 7z, 31 МБ).


Для пользователей Linux создан snap-пакет, который можно установить, выполнив следующие команды:

sudo snap install outwiker
sudo snap connect outwiker:cups-control
sudo snap connect outwiker:removable-media
Исходник

Для установки и запуска OutWiker из flatpak:

flatpak install flathub net.jenyay.Outwiker
flatpak run net.jenyay.Outwiker
Исходник

Скриншоты

outwiker_3.0_ru_01.png: 1286x893, 341k (20.04.2021 22:28)
outwiker_3.0_ru_02.png: 1286x893, 91k (20.04.2021 22:28)
outwiker_3.0_ru_03.png: 1286x893, 95k (20.04.2021 22:28)
outwiker_3.0_ru_04.png: 1286x893, 88k (20.04.2021 22:28)
outwiker_3.0_ru_05.png: 1286x893, 257k (20.04.2021 22:28)
outwiker_3.0_ru_06.png: 1286x893, 200k (20.04.2021 22:28)

Основные возможности

  • База заметок хранится в виде директорий на диске, а не в одном файле.
  • К заметкам можно прикреплять любые файлы. Прикрепленные таким образом картинки можно показывать на странице.
  • С помощью плагинов можно добавлять новые возможности.
  • Можно проверять орфографию одновременно для нескольких языках.
  • Страницы могут быть разных типов. В данный момент поддерживаются текстовые страницы, страницы в формате HTML и вики-страницы. С помощью плагина Markdown можно писать заметки с использованием языка Markdown.
  • На странице редактирования заметки работает раскраска синтаксиса HTML и викинотации.
  • Страницы можно помечать тегами (метками).
  • Можно устанавливать закладки на страницы.
  • Можно менять внешний вид страниц с помощью стилей CSS.
  • Каждой странице можно присвоить иконку из набора встроенных картинок или из внешнего файла.
  • Можно создавать ссылки между страницами.
  • Есть поиск текста в заметках и поиск по тегам.
  • Дерево заметок можно открывать в режиме "только для чтения".
  • Есть возможность работать сразу с группой меток.
  • Можно вставлять формулы в формате TeX (с помощью плагина TeXEquation).
  • Есть возможность раскраски исходных текстов программ на различных языках программирования (с помощью плагина Source).
  • Программа может работать в портабельном режиме, т.е. может хранить все настройки рядом с запускаемым файлом (для этого рядом с запускаемым файлом нужно создать файл outwiker.ini).
  • Программа работает под Windows и Linux.
  • Программа распространяется с открытыми исходниками (страница на github)

Часто задаваемые вопросы (ЧаВо)

Как сделать так, чтобы программа хранила настройки в папке с запускаемым файлом?

Скопируйте файл outwiker.ini из папки .outwiker внутри папки профиля пользователя (под Windows 7 / 10 - C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\outwiker\ в папку с программой.

Как устанавливать плагины

Если вы используете OutWiker в портабельном режиме (файл outwiker.ini расположен в той же папке, что и запускаемый файл outwiker.exe), каждый архив с плагином нужно распаковывать в папку plugins рядом с запускаемым файлом.

Если вы не используете портабельный режим, то проще всего добраться до папки с плагинами, выбрав пункт меню "Справка - Открыть папку с плагинами".

Под Windows 7 / 10 это будет:

C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\outwiker\plugins
Исходник

Под Linux папка с плагинами будет располагаться по следующему пути (в случае установки OutWiker из snap):

~/snap/outwiker/current/.config/outwiker/plugins
Исходник

или (в случае установки OutWiker из flatpak):

~/.var/app/net.jenyay.Outwiker/config/outwiker/plugins
Исходник

Обратите внимание, что каждый плагин - это папка с файлами, именно эту папку и нужно копировать в plugins. В окне настроек (Правка - Параметры... - Расширения) вы можете отключать плагины без удаления их из папки plugins.

Исходники программы

Исходники программы открыты и распространяются под лицензией GPL 3 и расположены на github.

Чтобы получить последнюю версию исходников, выполните команду

git clone https://github.com/Jenyay/outwiker

Если вы хотите получить исходники последней стабильной версии, то для этого надо переключиться на ветку stable:

git clone https://github.com/Jenyay/outwiker
cd outwiker
git checkout stable

Для запуска OutWiker из исходников выплните следующие команды:

python -m pip install --user pipenv
pipenv shell
pipenv update -d
fab run

История изменений

3.0.0 (13.05.2021)

  • Теперь в именах заметок можно использовать любые символы.
  • Переделаны панели инструментов.
  • Новый интерфейс выбора значков заметок.
  • Новый интерфейс всплывающего окна при клике на тег.
  • Новый интерфейс при выборе корня дерева заметок.
  • Новый интерфейс для отображения страниц неизвестного типа.
  • Добавлена возможность выбора положения новой заметки в списке заметок.
  • Добавлена настройка для шаблона имени новых страниц.
  • Улучшен диалог с вопросом о перезаписи прикрепленных файлов.
  • Другие улучшения в интерфейсе.
  • Новые викикоманды для раскраски текста и применения пользовательских стилей.
  • Добавлена возможность вставки комментариев в викинотации.
  • Добавлено слежение за прикрепленными файлами для текущей страницы.
  • В файлы стилей страниц добавлена новая переменная $title.
  • Добавлен новый стиль страниц "rifle_green_and_red".
  • Добавлена немецкая локализация.
  • Изменение формата хранения некоторых настроек страниц в дереве заметок.
  • Изменен способ хранения стандартных значков в заметках.
  • Переделан инсталлятор программы.
  • Изменен формат плагинов.
  • Переход на Python 3.x и wxPython 4.1.

История предыдущих версий

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