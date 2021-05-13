OutWiker - Программа для хранения заметок

Описание

Текущая версия OutWiker: 3.0.0

OutWiker - это бесплатная кроссплатформенная программа для хранения заметок в виде дерева. Такие программы называют outliner-ами, персональными вики-системами или древовидными редакторами. Основное отличие OutWiker от других подобных программ заключается в том, что OutWiker хранит дерево заметок в виде обычных директорий на диске, а не в одном файле. Также к заметкам может быть прикреплено любое количество файлов. Про остальные особенности программы вы можете прочитать в разделе Основные возможности.

OutWiker может содержать страницы разного типа: HTML-страницы, страницы с использованием викинотации (самый функциональный тип страниц), простые текстовые страницы, а также с помощью плагина Markdown можно добавить еще один тип страниц - страниц в формате Markdown.

Особая благодарность разработчикам сайтов famfamfam.com, yusukekamiyamane.com и fatcow.com за бесплатные иконки, которые используются в OutWiker'е.

Программа OutWiker распространяется с исходными текстами под лицензией GPL 3.

Автор не несет ответственность за последствия использования программы.

Скачать программу

Версия для Windows

outwiker_3.0.0_win.exe (инсталлятор, 35 МБ).

outwiker_3.0.0_win.7z (архив 7z, 25 МБ).

outwiker_3.0.0_win.zip (архив zip, 43 МБ).

Версия под Windows со всеми плагинами

outwiker_3.0.0_win_all_plugins.zip (архив zip, 53 МБ).

outwiker_3.0.0_win_all_plugins.7z (архив 7z, 31 МБ).



Для пользователей Linux создан snap-пакет, который можно установить, выполнив следующие команды:

sudo snap install outwiker

sudo snap connect outwiker:cups-control

sudo snap connect outwiker:removable-media Исходник

Для установки и запуска OutWiker из flatpak:

flatpak install flathub net.jenyay.Outwiker

flatpak run net.jenyay.Outwiker Исходник

Скриншоты

Основные возможности

База заметок хранится в виде директорий на диске, а не в одном файле.

К заметкам можно прикреплять любые файлы. Прикрепленные таким образом картинки можно показывать на странице.

С помощью плагинов можно добавлять новые возможности.

Можно проверять орфографию одновременно для нескольких языках.

Страницы могут быть разных типов. В данный момент поддерживаются текстовые страницы, страницы в формате HTML и вики-страницы. С помощью плагина Markdown можно писать заметки с использованием языка Markdown.

На странице редактирования заметки работает раскраска синтаксиса HTML и викинотации.

Страницы можно помечать тегами (метками).

Можно устанавливать закладки на страницы.

Можно менять внешний вид страниц с помощью стилей CSS.

Каждой странице можно присвоить иконку из набора встроенных картинок или из внешнего файла.

Можно создавать ссылки между страницами.

Есть поиск текста в заметках и поиск по тегам.

Дерево заметок можно открывать в режиме "только для чтения".

Есть возможность работать сразу с группой меток.

Можно вставлять формулы в формате TeX (с помощью плагина TeXEquation).

Есть возможность раскраски исходных текстов программ на различных языках программирования (с помощью плагина Source).

Программа может работать в портабельном режиме, т.е. может хранить все настройки рядом с запускаемым файлом (для этого рядом с запускаемым файлом нужно создать файл outwiker.ini).

Программа работает под Windows и Linux.

Программа распространяется с открытыми исходниками (страница на github)

Часто задаваемые вопросы (ЧаВо)

Как сделать так, чтобы программа хранила настройки в папке с запускаемым файлом?

Скопируйте файл outwiker.ini из папки .outwiker внутри папки профиля пользователя (под Windows 7 / 10 - C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\outwiker\ в папку с программой.

Как устанавливать плагины

Если вы используете OutWiker в портабельном режиме (файл outwiker.ini расположен в той же папке, что и запускаемый файл outwiker.exe), каждый архив с плагином нужно распаковывать в папку plugins рядом с запускаемым файлом.

Если вы не используете портабельный режим, то проще всего добраться до папки с плагинами, выбрав пункт меню "Справка - Открыть папку с плагинами".

Под Windows 7 / 10 это будет:

Под Linux папка с плагинами будет располагаться по следующему пути (в случае установки OutWiker из snap):

или (в случае установки OutWiker из flatpak):

Обратите внимание, что каждый плагин - это папка с файлами, именно эту папку и нужно копировать в plugins. В окне настроек (Правка - Параметры... - Расширения) вы можете отключать плагины без удаления их из папки plugins.

Исходники программы

Исходники программы открыты и распространяются под лицензией GPL 3 и расположены на github.

Чтобы получить последнюю версию исходников, выполните команду

git clone https://github.com/Jenyay/outwiker

Если вы хотите получить исходники последней стабильной версии, то для этого надо переключиться на ветку stable:

git clone https://github.com/Jenyay/outwiker

cd outwiker

git checkout stable

Для запуска OutWiker из исходников выплните следующие команды:

python -m pip install --user pipenv

pipenv shell

pipenv update -d

fab run

История изменений

3.0.0 (13.05.2021)

Теперь в именах заметок можно использовать любые символы.

Переделаны панели инструментов.

Новый интерфейс выбора значков заметок.

Новый интерфейс всплывающего окна при клике на тег.

Новый интерфейс при выборе корня дерева заметок.

Новый интерфейс для отображения страниц неизвестного типа.

Добавлена возможность выбора положения новой заметки в списке заметок.

Добавлена настройка для шаблона имени новых страниц.

Улучшен диалог с вопросом о перезаписи прикрепленных файлов.

Другие улучшения в интерфейсе.

Новые викикоманды для раскраски текста и применения пользовательских стилей.

Добавлена возможность вставки комментариев в викинотации.

Добавлено слежение за прикрепленными файлами для текущей страницы.

В файлы стилей страниц добавлена новая переменная $title.

Добавлен новый стиль страниц "rifle_green_and_red".

Добавлена немецкая локализация.

Изменение формата хранения некоторых настроек страниц в дереве заметок.

Изменен способ хранения стандартных значков в заметках.

Переделан инсталлятор программы.

Изменен формат плагинов.

Переход на Python 3.x и wxPython 4.1.

История предыдущих версий